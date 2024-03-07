جامعة العريش تُنظم دورة لتنمية المهارات "الكشفية والثقافية"

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، نظمت إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب برعاية الدكتور عبد المقصود سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد ابو حطب مدير إدارة رعاية الطلاب دورة تنمية المهارات "الكشفية - الفنية - الثقافية" لجوالي وجوالات جامعة العريش، وذلك ضمن فعاليات وخُطة المركز الكشفي بالجامعة، وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات الجوالة في مختلف المجالات.



وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بأن الجامعة تسعى إلى تنمية مهارات طلابها في مختلف المجالات، وإثراء ثقافتهم، وتعزيز روح التعاون والقيادة بينهم، تأتي هذه الدورة في إطار حرص الجامعة على تنمية المهارات الشخصية للطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في حياتهم العملية، وأن الدورة تشمل العديد من الأنشطة التي تُساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، وندعو جميع الطلاب إلى المشاركة في هذه الدورة والاستفادة من الأنشطة التي تُقدمها.

وتشمل الدورة العديد من الأنشطة منها المهارات الكشفية التي تشمل تعلم الإسعافات الأولية، وربط العقد، وتعلم كيفية نصب الخيام، والتعرف على مهارات التخييم، والتعرف على أساسيات الكشافة، والمهارات الفنية والحرف اليدوية، والمهارات الثقافية التي تشمل تعلم اللغة العربية، والتاريخ الإسلامي، والتاريخ المصري، والتاريخ العالمي، والتعرف على الحضارات المختلفة.

وتسعى الدورة إلى تنمية روح التعاون والعمل الجماعي لدى الجوالة، وتعزيز شعورهم بالانتماء الوطني، وإعدادهم ليصبحوا قادة فاعلين في المجتمع.

