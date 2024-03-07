قسم المسالك البولية بطب أسوان يشارك في المؤتمر السنوي الرابع لجامعة الوادي بالغردقة

يشارك قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة أسوان، لليوم الثاني علي التوالي في فاعليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم المسالك البولية بجامعة جنوب الوادي الذي يقام بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور أحمد العكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي والدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب قنا.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان علي أنه يقام المؤتمر تحت عنوان "جراحة الكلي والمسالك البولية والمناظير وأمراض الذكورة" وذلك بحضور العديد من أساتذة الجامعات المصرية في ذات التخصص، ويشارك قسم المسالك البولية بكلية الطب بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، بفريق من أساتذة القسم والمدرسين منهم الدكتور أحمد صلاح قسم المسالك البولية والدكتور عمرو علم الدين بقسم المسالك البولية طب أسوان ،وعدد من شباب الأطباء لتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين كما سبق هذا المؤتمر مؤتمر قسم المسالك البولية طب جامعة أسوان في مدينة أسوان ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين القسمين وكلية الطب.

واضاف الدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية طب قنا أنه ستنتهي فاعليات المؤتمر بعد غد السبت، ويتناول المؤتمر العديد من المحاور الهامة منها كيفية علاج اورام المسالك البوليه، والمسالك البولية للأطفال وطرق علاجها الحديثة ، وذلك من خلال إستخدام المناظير والليزر وتفتيت الحصوات، ومناظير الحالب المرن ومناظير الكلي سواء للاطفال أو الكبار.

وأوضح الدكتور عمر الصغير سكرتير المؤتمر أن فاعليات المؤتمر مستمرة علي مدار أيام المؤتمر لتبادل الخبرات بين شباب الأطباء وأساتذة التخصص لمعرفة كل ما هو جديد في التخصصات الدقيقة في ذات التخصص والمسالك البولية وأمراض الذكورة.