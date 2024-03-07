دار الكتب والوثائق القومية تكرم عددا من موظفيها

في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية، في تدريب كوادرها، أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، اليوم حفلا لتكريم موظفيها الذين اجتازوا الدورة التدريبية في مجال الرقمنة والفهرسة المقروءة آليا (السيمفوني)، كما تم تكريم الموظفين الذين أشرفوا على تنفيذ هذه الدورات التدريبية وهم سناء محمود، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات سابقا، رمضان محمد على مدير عام إدارة المكتبات، نادية عبد الواحد مدير إدارة الفهرس الموحد، نجوى إسماعيل محمد الفهرس الموحد، مرفت مكرم إسكندر ادارة مكتبات القاهرة ، جيهان ابراهيم السيد مدير مكتبة نادي العبور، رباب محمود سيد مكتبة نادي العبور، خالد محمد حسن مسئول الدعم الفني بإدارة الحاسب الآلي، حاتم سادات ادارة تكنولوجيا المعلومات، إسلام رفعت ادارة تكنولوجيا المعلومات، مى عبد الله مركز التنمية البشرية، فاطمة عبدالرحيم الإدارة العامة للمكتبات.

وقام الأستاذ الدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، والدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، بالنيابه عن الدكتور أسامة طلعت، بتسليم الشهادات للمتدربين في دورة قواعد الفهرسة المقروءة آليا (السيمفوني)وهم:

فاطمة على جاد الرب

أحمد علي متولي

رحاب عبد الرحمن وقاد

سحر السيد

داليا سعيد ياسين

أحمد حسين محمد

رضوى محمد عبد الله

هشام جمال حسن

محمد فتوح السيد

ابراهيم السيد عفيفي

صلاح رمضان

أحمد السيد عباس

أمل عبد الحميد إبراهيم

نيفين سعيد عبدالله

جيهان علي أحمد

محمود أحمد طاهر

دينا طارق فتحي

إيمان علام علي

تامر محمد عليمي