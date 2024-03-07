صواريخ من جنوب لبنان تستهدف الجليل الغربي وصافرات الإنذار تدوي في المستوطنات

قالت وسائل إعلام عبرية، إن صواريخ انطلقت منذ قليل من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، هذه الأثناء، وصفارات الإنذار تدوي في يعرا وعفدون .

وكانت أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، سقوط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في البحر اثر عطل فني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيقات الداخلية للحرب حيث ستتناول التحقيقات الفترة من عام 2018 حتى اندلاع الحرب، وستفحص تصور الحدود والاستراتيجية تجاه غزة في السنوات الأخيرة.