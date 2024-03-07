توزيع 33 ألف كرتونة "تحيا مصر" بأسعار مخفضة في كفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الخميس، وصول 33 ألف كرتونة «تحيا مصر»، مواد غذائية، من المنطقة الشمالية العسكرية ، للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بسعر 125 جنيه للكرتونة " بنصف الثمن "، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمحاربة غلاء الأسعار, ووصول الدعم لمستحقيه بالمناطق المستهدفة.

وتشمل الكرتونة الواحدة على عدد من السلع الغذائية" 2 كيلو سكر و2 كيلو مكرونة، وكيلو أرز وعلبه سمنه 700 جرام، وعلبه صلصة".

وأكد المحافظ أنه سيتم توزيع 33 ألف كرتونة بمراكز المحافظة بالمناطق المستهدفة والقري الأكثر احتياجاً، لصالح أهالينا من الأسر الأولي بالرعاية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة.

وقال أنه وجه بالإعلان عن مواقع و موعد توفير الكراتين للمواطنين، من خلال رؤساء المراكز والمدن، ونواب رؤساء المراكز لشئون القرى ورؤساء القرى، للوصول الي الأماكن المستهدفة، لتوزيع كراتين المواد الغذائية، بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة، ووقوفها بجانب أبناء محافظة كفرالشيخ، واستمرار دعمها في العمل العام، ودعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس المواطن البسيط، وتحقق أهداف التنمية المستدامة والشاملة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، والنقيب أحمد منير، ممثل المنطقة الشمالية العسكرية.