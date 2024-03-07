فرق الإنقاذ السورية تعثر على الشاب المفقود داخل مغارة "الدلبة" مفارقا الحياة... صور وفيديو

عثرت فرق الإنقاذ السورية، اليوم الخميس، على الشاب المفقود، قيس هاجم الزرزور، مفارقًا الحياة في نهاية السرداب الطويل في مغارة "الدلبة"، في ريف محافظة طرطوس السورية.

وحسب سبوتنيك، استغرقت عمليات البحث نحو 9 أيام بعد اختفاء الشاب، حيث أعلنت محافظة طرطوس، صباح اليوم الخميس، عن تجديد عمليات البحث بوجود لجنة مختصة من جهات مختلفة.

وشغل لغز اختفاء الشاب، قيس الزرزور، في مغارة الدلبة الأوساط السورية إلى حد كبير.

وقصد الزرزور و8 من رفاقه، وهم طلبة في مرحلة الثالث الثانوي، مغارة "الدلبة"، التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد مسلسل "الزند" فيها، صباح يوم الاثنين الماضي.