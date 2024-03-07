أسعار وأنظمة سداد شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة

يبجث العديد من المواطنين، عن حجز شقق الطرح التكميلي مشروعات “الإسكان المتميز وإسكان المستقبل”، في مدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، بعدما بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي طلبات حجز الشقق.

يأتي الطرح لمن لم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، خلال الفترة من 17/12/2023 وحتى 11/1/2024، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

وكان قد تنافس على مدار يومي 21 و22 يناير الماضي، ما يقرب من 40 ألف مواطن على 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من 63م2 : 93م2 بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بحسب تصريحات سابقة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

شقق الإسكان المتميز وإسكان المستقبل

ويشمل الطرح التكميلى، 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، و71 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية.

أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز

بحسب المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أوضح أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز المطروحة في مدينة العبور الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية.

يتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية.

وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام.

وسداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل.

ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.

شروط شقق الإسكان المتميز في العبور وأسيوط

يقتصر التقديم على العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.

أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

أسعار وأنظمة سداد شقق الإسكان في العبور الجديدة

وفقًا لتصريحات الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، فأن سعر المتر لشقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة، جاء بـ 7245 جنيهًا للمتر، وبمقدم مقدم 60 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 90 مترًا، 684 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يستكمل الفائز بالوحدة السكنية، مقدم جدية الحجز لـ 20%، والبالغ 87 ألف جنيه، فيما يسدد وقت التعاقد 68 ألف جنيه، ويسدد ما يتبقى 70% على فترات 3 و5 و7 سنوات.

أسعار وأنظمة سداد شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة

جاءت مساحات شقق الإسكان المتميز 63 مترًا وهي مساحة موحدة لكل الوحدات، حيث سجل سعر المتر 6520 جنيهًا، وبلغت قيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، بجدية حجز 50 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يستكمل الفائز بالوحدة السكنية مقدم جدية الحجز لـ 20% بعد التخصيص، والبالغ 38 ألف جنيه، علاوة على سداد 41 ألف جنيه وقت التعاقد، ومن ثم يستكمل سداد ما تبقى 70% على 3 و 5 و7 سنوات.

كراسة شروط شقق الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط وحدات كاملة التشطيب ضمن محور"الاسكان المتميز " بعدد (768) وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذو طابع حديث المرحلة التكميلية بمدينة العبور الجديدة، بمساحات تتراوح من (89 م2 الى 92.5 م2 ) وبنموذج معماري مميز، من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

كراسة شروط شقق الإسكان بمدينة أسيوط الجديدة

ويمكن الاطلاع على كراسة شروط وحدات كاملة التشطيب ضمن محور إسكان المستقبل الشباب، المرحلة الثانية تكميلي بعدد (71) وحدة سكنية، بمدينة أسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح من (57م2 إلي 63 م2) وبنموذج معماري متميز، من هنـــــــــــــــــــــا.