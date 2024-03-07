محافظ شمال سيناء يشهد إنتاج مزرعة ام شيحان السمكية

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنتاج مزرعة ام شيحان السمكية في منطقة وسط سيناء، في حضور المهندس الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأكد المحافظ علي أن محافظة شمال سيناء حباها الله بالعديد من المقومات والثروات ومن بينها الثروة السمكية، حيث أن بها بحيرة البردويل والتي تنتج أجود أنواع الأسماك والقشريات، بخلاف المزارع السمكية.

وأشار المحافظ، إلى أن انتاج المزرعة السمكية في منطقة أم شيحان سيتم طرحه في أسواق شمال سيناء بأسعار تنافسية، موجهًا بالتوسع في إقامة المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة.

ووجه المحافظ الشكر لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على الجهود المبذولة، موجهًا بالاستفادة من مياه البحرية في ري الزراعات بالمنطقة المجاورة.

وأكد المهندس الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن المزرعة السمكية في منطقة أم شيحان بها 5 أحواض، بها أكثر من 100 ألف حبة زريعة، وجري اليوم حصاد حوضين منها بواقع 25 ألف سمكة، حيث سيتم طرح انتاج المزرعة للمواطنين بشمال سيناء.

أضاف فرحات، انه يوجد في محافظة شمال سيناء 3 مزارع سمكية تابعة للجهاز في قرية الروضة وفي منطقة أم شيحان بالقرب من سد الروافعة وفي منطقة جنوب العريش، لافتًا إلي وضع مخطط لإنشاء 4 مزارع سمكية أخري علي المياه الجوفية و3 مزارع سمكية علي مياه البحر، مؤكدا علي تقديم الدعم للمواطنين في حال انشاء مزارع سمكية بالمجان من خلال الجهاز.

بدوره قال المهندس محمد سويلم، مدير إدارة المزارع السمكية بشمال سيناء، ان اجمالي انتاج المزرعة 17 طنًا ستوزع علي منافذ المحافظة بأسعار مخفضة، بسعر 60 جنيها للكيلو 5 سمكات، أو ب40 جنيها للكيلو من 6 الي 12 سمكة.

حضر موسم الإنتاج كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس محمد سويلم، مدير إدارة المزارع السمكية بشمال سيناء، جازي سعد، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل.