السويد تسعى لعضوية الناتو بحلول نهاية الأسبوع

ذكرت صحيفة سويدية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر في حلف الناتو، أن السويد قد تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الخميس أو الجمعة المقبلين.

وحسب سبوتنيك، جاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "من المتوقع أن تسلم المجر أمريكا بروتوكولا بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الخميس".

وتابع المقال: "وإذا قدمت السويد بسرعة أوراق عضويتها، فمن الممكن أن تصبح عضوا كاملا في الحلف في وقت مبكر من يوم الخميس أو الجمعة".

وأعلن مكتب الحكومة السويدية أن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، ووزير الخارجية، توبياس بيلستروم، سيسافران إلى واشنطن في 6 مارس/ آذار.

وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فإن زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى واشنطن مرتبطة بانضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.

وبموجب معاهدة شمال الأطلسي، تصبح الدولة عضوا في الحلف بمجرد تقديم وثائق تصديقها إلى حكومة أمريكا.

وأفاد المكتب الصحفي للرئيس المجري تاماس سوليوك، أمس الثلاثاء، أنه وقع على التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).