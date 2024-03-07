ضبط لحوم مذبوحة خارج مجازر قنا الحكومية

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الطب البيطري، تواصل تنظيم حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء.

لمراقبة الأسواق للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ونوه المتحدث الرسمي، أن الحملة حررت، اليوم الخميس، محضرين داخل مركز قنا، بإجمالي وزن 65 كجم لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

ولفت الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية مستمرة في حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا.