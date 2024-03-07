10 مارس.. إفتتاح عيادة هبوط ضعف عضلة القلب بالمستشفى الجامعي بأسيوط

أعلنت مستشفى القلب الجامعي بأسيوط عن افتتاحها عيادة هبوط ضعف عضلة القلب يوم الأحد القادم الموافق 10 مارس الحالي في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تطوير خدماتها الطبية والعلاجية لمرضى صعيد مصر تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور عصام عبدالله مدير مستشفى القلب وتحت إشراف الدكتور أيمن خيري أستاذ طب القلب ونائب مدير المستشفى لشئون العيادات والاستقبال وجودة الخدمات الصحية.

وتأتي فكرة افتتاح عيادة هبوط ضعف عضلة القلب كجزء من استراتيجية وجهود المستشفى لتلبية احتياجات المرضى وتطوير خدمات القلب والأوعية الدموية وتقديم خدمات طبية متطورة ومتخصصة لمرضى أمراض القلب في منطقة صعيد مصر ومن خلال إنشاء هذه العيادة، يهدف المستشفى إلى توفير رعاية شاملة ومتخصصة للمرضى وتقديم الدعم اللازم لهم وتعتبر عيادة هبوط ضعف عضلة القلب من المرافق الحيوية التي تساهم في تحسين جودة الرعاية الطبية للمرضى الذين يعانون من هذه الحالة المرضية.

وتوفر العيادة العديد من الخدمات الطبية لمرضى القلب منها، التشخيص المبكر باستخدام أحدث أجهزه الأشعة التليفزيونية على القلب، وكذلك خدمة الرنين المغناطيسي على عضله القلب مع إجراء كافة التحاليل اللازمة لمعرفة السبب، كما توفر العيادة أحدث الأدوية لعلاج هبوط عضلة القلب.

وتستند خدمات العيادة على أحدث التقنيات الطبية وتجهيزات طبية متطورة، إلى جانب وجود فريق طبي متخصص ومؤهل يقدم الرعاية اللازمة للمرضى. يهدف افتتاح العيادة إلى تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى وتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة في مجال طب القلب.

وتشتمل خدمات العيادة على الفحوصات الطبية المُكملة والاختبارات اللازمة لتحديد درجة ضعف عضلة القلب وتحديد العوامل المسببة وتقييم المخاطر. كما تشمل العيادة أيضًا استشارات طبية متخصصة وتوجيهات حول أساليب العلاج المناسبة وإنشاء خطة وتحديد الأدوية اللازمة لتحسين وظائف القلب.

وتسعى العيادة لتحسين جودة الرعاية وتعزيز الوعي الصحي بين المرضى من خلال تقديم التوجيه والتثقيف حول ضعف عضلة القلب وأسبابه والطرق الفعالة للتعامل معه. يتم توفير الدعم النفسي والعاطفي للمرضى وأفراد عائلاتهم لمساعدتهم على التعامل مع الحالة بشكل أفضل.

كما تعكس هذه الخطوة التزام المستشفى بتوفير رعاية صحية شاملة ومتخصصة للمرضى، وتعكس رؤيتها في بناء نظام صحي متكامل يلبي احتياجات السكان في المنطقة. ومن المتوقع أن يحقق افتتاح العيادة إضافة قيمة كبيرة للخدمات الصحية في المستشفى وتحسين تجربة المرضى خلال فترة العلاج.