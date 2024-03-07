مستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط تستقبل 3162 حالة بالعيادات الخارجية

شهدت مستشفي جراحة المسالك بجامعة أسيوط خلال فبراير الماضي، تسجيل 3162 زيارة لعيادات المستشفى، هذا الإنجاز لا يمكن تحقيقه دون تعاون العديد من الأفراد البارزين في الجامعة والمستشفى تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء عبدالحميد مدير المستشفى قوامًا أساسيًا لهذا النجاح

وفقًا لإحصاءات مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى، فقد استقبل المستشفى 402 حالة دخول بالأقسام والوحدات المختلفة خلال الشهر الماضي. وقد تم إجراء 323 عملية جراحية بنجاح، وتنفيذ 508 إشاعات تلفزيونية، بالإضافة إلى 65 حالة تفتييت و75 حالة بديناميكية التبول

وتعكس هذه الأرقام الارتفاع في الطلب على الخدمات الطبية المتخصصة وتشير إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي لتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة والمتخصصة للمرضى وتؤكد على الجهود الجبارة التي تبذلها الجامعة وفريق الرعاية الصحية لتقديم رعاية طبية عالية الجودة للمرضى

ويؤكد هذا الإنجاز على التزام الجامعة تجاه تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية وخدمة المرضى. يعد هذا الإنجاز خطوة إيجابية نحو تطوير المستشفيات الجامعية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتشير الإحصائيات إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات التي تمت معالجتها خلال شهر فبراير الماضي وفي ضوء هذه الأرقام، يبرز دور المستشفى في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمرضى المحتاجين