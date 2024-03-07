81 شاكيًا يطرقون ديوان عام قنا بحثًا عن الحلول

إستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر، وحسام حمودة السكرتير عام للمحافظة، اليوم الخميس، 81 شاكيًا، من مراكز مختلفة بالمحافظة، بالديوان العام.

وقال المحافظ، إن استقبال المواطنين جاء لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

في إطار حرص المسؤولين على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

محافظ قنا يفحص الشكاوي

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظ، عقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى.

وأضاف إنه تم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية.

وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأكد أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

زيادة معدل الشكاوي:

وفي وقت سابق، عللّ المتحدث الرسمي، زيادة معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضي، كإشارة عن مدى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوي.

كما أنها دليل واضح علي ثقة المواطنين فيها نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى ، والحد من أسباب تكرارها ، كما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين