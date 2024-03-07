"النون" تنظم صالونات نقاشية عن  الرعاية غير مدفوعة الأجر وآثارها الاقتصادية والاجتماعية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تنظم مؤسسة النون لرعاية الأسرة الصالون النقاشي الثالث لحملة "نظيفة" تحت عنوان "السياسات البديلة من أجل الاعتراف بقيمة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، واقتصاد الرعاية، وآثارهم الاقتصادية والاجتماعية" وذلك لمناقشة ورقتين بحثيتين كأحد مخرجات الحملة، تتضمن الورقة الأولى الرؤية القانونية للثروة المشتركة لكل من الزوج والزوجة في الثروة التي يحققها الآخر بسبب مشاركته لها أثناء الزواج، أو بسبب عمله على تنمية ثرواتهم بموجب قانون مدني ينظمها.

وتناقش الورقة الثانية سياسات دمج أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتحسين أعمال الرعاية في السوق.

كما يتضمن الصالون مائدة حوار ونقاشات مع بعض المؤسسات والمجموعات النسوية.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "النون لرعاية الأسرة" واستشارية التمكين الاقتصادي والاجتماعي والنوع الاجتماعي وكريم عزت المحامي بالاستئناف والباحث القانونى وسماح سعيد خبيرة التنمية والنوع الاجتماعي.

يُعقد الصالون اليوم الجمعة ٨ مارس من ١٢ إلى ٤ مساءً في الجريك كامبس Workshop 3.