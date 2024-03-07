تشغيل تجريبي لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي، مع إجراء أول عملية غسيل كلوى لأحد أبناء بيلا، وذلك بعد الإنتهاء من تجهيز القسم بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية المدربة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وقال المحافظ أن القسم الجديد يضم، 32 ماكينة غسيل، 2 ماكينة غسيل كلوي بقسم العناية المركزة، 2 ماكينة غسيل كلوي طواري، 16 ماكينة غسيل كلوي سلبي، 12 ماكينة غسيل كلوي ايجابي، تم إستيعاب 69 مريضًا، مواعيد الشفت الأول من الساعة 7 صباحًا إلى 11 ظهرًا، والشفت الثانى من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 مساءً، كما تم توفير طاقم طبي من الأطباء والتمريض والفنيين، وأحدث الأجهزة الطبية للكشف المبكر عن أمراض الكلى وعلاجها.

وأوضح أن القسم يهدف إلى تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى في منطقة بيلا والمناطق المجاورة، وذلك للتخفيف من عبء السفر على المرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الأخرى، مضيفًا أن المحافظة تعمل على تطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية لها، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ علي تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإهتمام بصحة المواطن والحث على رعاية المرضى والعناية بهم، وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.