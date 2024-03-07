حملته الانتخابية استغلت الدعوة ضد مؤسسات الدولة.. حيثيات حبس أحمد طنطاوي

أودعت المحكمة المختصة حيثيات حكمها بحبس رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية، اعتزام القائمين على مباشرة الحملة الدعائية لـ أحمد الطنطاوي بالانتخابات الرئاسية 2024 بتزوير التوكيلات الخاصة بتأييد ذلك المرشح الرئاسي بواسطة تزوير نموذج التوكيل الخاص بتأييد ذلك المرشح الانتخابي وإقناع المواطنين بالتوقيع على النموذج بغية الإيحاء باستحصال ذلك المرشح على تأييد شعبي يمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية خلافًا للحقيقة.

وأوضحت حيثيات حكم حبس أحمد الطنطاوي أن أفراد حملته الانتخابية قاموا بتصوير المواطنين خلال التوقيع على تلك النماذج وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومعاودة بث تلك المقاطع عبر المواقع الإثارية والإخوانية لتصعيد النشاط العدائي ضد مؤسسات الدولة واستغلالهم الدعوة للانتخابات الرئاسية والادعاء بعدم جدوى إقامتها ونشر الفتن والتسفيه من إنجازات القائمين على إدارة الدولة وإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد بغية إحداث حالة من الفوضى وتدير السلم والامن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي، وخلف مناخ تشاؤمي لدى المواطنين ممن لديهم النية في المشاركة في العملية الانتخابية.

وأشارت حيثيات قضية أحمد الطنطاوي لتحريات الأجهزة الأمنية، وهي عدم تمكن المتهم أحمد الطنطاوي من الحصول على العدد المطلوب من نماذج تأييد طالب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، واتفق معه المتهم الثاني محمد أبو الديار - بصفته منسق عام الحملة - على طباعة نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتداول نسخه المطبوعة بين المواطنين بغية الاستحصال على إقناع مؤيدي طالب الترشح بالتوقيع على نماذج غير مقار مكاتب التوثيق السابق تكليفها وتحديد مقارها بتحريرها وإصدارها وطباعتها - من قبل الهيئة ونفاذا لذلك أصدر المتهم الأول بيانًا مكتوبًا صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المسماة "أحمد الطنطاوي - Ahmed Altantawy أرفق بهما صورة لذلك النموذج، محرضًا فيه مؤيديه وأعضاء حملته بطباعته وملء بياناته وتداوله بين المواطنين واضطلع المتهم الثاني بتكليف أعضاء تلك الحملة ومسئوليها بنطاق محافظات جمهورية مصر العربية بذلك مواليًا إمدادهم بصورة ضوئية لنموذج التوكيل.

ونفاذًا لتكليفات أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية، اضطلع المتهمون من الثالث حتى الثالث والعشرين بطباعة العديد من تلك النماذج بغية تأييد المتهم الأول التمكين الأخير من الترشح للانتخابات الرئاسية وتداولوه بين المواطنين من الغير عالمين بطبيعته بمحافظات الجمهورية المختلفة، وخارج مكاتب التوثيق المحددة مكاتب التوثيق المحددة بمعرفة الهيئة الوطنية.