إفتتاح معرض بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم

إفتتح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض فني لأعمال طلاب كلية التربية النوعية".

حضر الافتتاح الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والدكتورة غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك اليوم الخميس بالكلية

وأثنى الدكتور عاصم العيسوي على أعمال الطلاب الفنية وما قدموه في المعرض من منتجات إبداعية، وبقدرتهم على استخدام خامات الأخشاب المختلفة بشكل متميز.

وأوضح الدكتور هاني عبد البديع أن الأعمال المعروضه تأتي ضمن أعمال قسم التربية الفنية بالكلية، مشيرًا إلى احتواء المعرض على ١٢ عملًا فنيًّا قام بتفيذها طلاب الفرقة الثانية باستخدام الخامات الخشبية بأنواعها المختلفة، فضلًا عن مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة وهو عمل فني بمقاس ٤.٥ متر يتكون من ٦ وحدات منفصلة من الأخشاب.

وأضاف أن القطع الفنية تجمع بين مهارات الرسم والحفر واستخدام الألوان والأسلاك وتطويعها وفق رؤية الطلاب الإبداعية.

مدونة السلوك الوظيفى

ومن جهه اخرى نظمت إدارة المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية فى جامعة الفيوم ندوة تحت عنوان "مدونة السلوك الوظيفي: الأهمية والتطبيق" لكليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض، حاضر خلالها الدكتور تامر مجدي عيسى مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة السيمنار بكلية طب الأسنان.

بحضور الدكتورة لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، و الدكتورة الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد عادل القائم بأعمال وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و مديري الإدارات والعاملين بكليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض.

وأكد الدكتور تامر مجدي أن الهدف من الندوة هو التعرف على أهمية مدونة السلوك الوظيفي، وأهم القواعد والأطر الحاكمة ، وكيفية التطبيق للمدونة والاستفادة منها في تطوير وتحسين الجهاز الإداري.

كما تحدث عن رؤية وأهداف المدونة مشيرًا إلى الإطار الموضوعي للمدونة الذي ينقسم إلى تعهدات الجهاز الإداري للدولة (ميثاق المواطن)، والتزامات جهة العمل تجاه الموظف، والتزامات الموظف العام والتي تتضمن الولاء والإخلاص للوطن، واحترام الدستور والقانون، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي، والالتزام بجودة تقديم الخدمة والمحافظة على المال العام والممتلكات والموارد العامة.

وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش وتوجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات.





