قصور الثقافة تواصل فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة" بالأقصر

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تقديم فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، بقرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن الأنشطة المكثفة لوزارة الثقافة والمنفذة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وشهدت مدرسة الرزيقات الإعدادية المشتركة محاضرة بعنوان "مبادرة حياة كريمة وتنمية القرية المصرية" تناول خلالها المحاضر سيد صدقي أهداف المبادرة، موضحا دورها في بناء الإنسان وتطوير المستوى المعيشي داخل القرى المصرية.

تلى ذلك لقاء لمناقشة أعمال الشاعر أحمد علي منها قصيدة بعنوان "فاصل" وأخرى بعنوان "يفترون علي".

واستمرارا للأنشطة المنفذة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، شهدت القافلة مجموعة من الورش الفنية منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم، وأخرى لعمل تصميمات متنوعة بالفوم جليتر، وفقرة رسم على الوجه، فيما استمر توافد الرواد على معرض الكتاب الخاص بإصدارات الهيئة.

واختتم اليوم مع عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، إلى جانب فقرة التحطيب المميزة لفرقة الفنون الشعبية التي نالت إعجاب الحضور.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في سياق البرنامج الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بشكل دوري للنهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمختلف المحافظات.

لقاءات متنوعة بثقافة الغربية في "يوم المرأة"

من ناحية أخرى، نظم فرع ثقافة الغربية عددا من الفعاليات الثقافية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية في سياق خطة وزارة الثقافة.

وعقدت مكتبة دار الكتب بطنطا محاضرة بعنوان "تكريم الإسلام للمرأة"، تحدث خلالها الشيخ محمود الهلالي، إمام وخطيب مسجد السيد البدوي، عن مكانة المرأة مشيرا إلى أن الإسلام أعلى من قدرها، وكفل لها الكثير من الحقوق منها الحق في التعليم والعمل، والمشاركة السياسية وغيرها.

وأكد في حديثه ضرورة المساواة بين المرأة والرجل ورفض أشكال التمييز كافة ضدها.

وفي سياق متصل نظمت مكتبة كفر حجازي الثقافية لقاء لمناقشة كتاب "صفحات من تاريخ المرأة المصرية في العصر الحديث"، للمؤلف د. عبد المنعم إبراهيم، الذي يستعرض خلاله أبرز مشاركات المرأة المصرية في المناسبات الوطنية، وكذلك أشهر النماذج النسائية في مختلف المجالات الفنية والعلمية والسياسية.

من ناحية أخرى وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أعد قصر ثقافة طنطا لقاء توعويا بعنوان "أثر تعاطي المواد المخدرة على الشباب" قدمت خلاله شيماء ربيع- عضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مجموعة من النصائح لحماية الشباب من مخاطر الإدمان، موضحة دور الدولة في مكافحة تلك الظاهرة ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.