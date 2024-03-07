مدير عام الطب العلاجي بأسيوط يجري معايشة لتقييم مستوي الأداء

واصل الدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط زياراته الميدانية التفقدية لمستشفيات المحافظة حيث أجري معايشة داخل مستشفى أسيوط العام الشاملة والإيمان العام لتقييم مستوي الخدمة ورفع الاداء بالمستشفيات.

تأتي تلك الزيارات للمنشات الصحية تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط

حيث اجري مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط تشكيل فريق من مختلف الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الصحة والانتقال لعمل معايشة علي أرض الواقع داخل مستشفيات اسيوط العام والإيمان العام للوقوف على الوضع الراهن و رؤية وتقييم الخدمات المقدمة بها علي ارض الواقع وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من المترددين علي الاستقبالات والعيادات الخارجية بالمستشفيات وكذلك المرضي بالاقسام الداخلية والعمليات ومن جهه أخري لتحديد أولويات عمل المرحلة المقبلة ومتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والانضباط بها.

يذكر أن المعايشة استهدفت أقسام الاستقبال العام والعناية والمناظير والعمليات والغسيل الكلوي والمبتسرين والاشعة والمعامل وبنوك الدم بالإضافة إلي وحدة القسطرة بمستشفى اسيوط العام وبعض الاقسام الداخلية بالمستشفيات.

وخلال تصريحاته أكد دكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط أن الهدف من هذة الجولات عمل معايشة داخل المستشفيات لرفع مستوى الخدمات المقدمة ومساعدة الاطقم الطبية والتمريضة وثقل مهاراتهم ومن جانب آخر الاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات داخل الاقسام بالمستشفيات .

مؤكداً أن التدريب العملي للأطقم التمريضية علي أرض الواقع يزيد من تنمية مهاراتهم واكتسابهم خبرات ومهارات أكثر.

وأشاد مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات اسيوط العام والايمان العام والتزام الأطقم الطبية وتطبيقهم قواعد مكافحة العدوى والجودة.

وفي الختام شدد دكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط على الإلتزام والإنضباط للفريق الطبي والفني والاداري الإلتزام بقواعد مكافحة العدوى وحسن معاملة المرضي مؤكدا استمرار الجولات المفاجأة بصفه يومية علي مختلف المنشآت الصحية .

بدأت الجولات والمعايشة بالمستشفيات أمس من الساعه الثالثه عصرا وحتي الساعه الثانية عشر منتصف الليل.