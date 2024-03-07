الخميس 07 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاحتلال يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة لمنزله (شاهد)

غزة
غزة

قال مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة إلى منزله.

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 الطيران الحربي الإسرائيلي

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها لمناطق واسعة لقطاع غزة، وكذلك الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات باتجاه منطقة المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة وما زالت المنطقة تتعرض لإطلاق نار كثير.

 قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية

وتابع أنه خلال ساعات الصباح الأولى وساعات الليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل في دير البلح بالمحافظة الوسطى ومخيم النصيرات، وقبل قليل أعلن عن ارتفاع عدد الشهداء لنحو 35 شهيدا بسبب هذه الاستهدافات المتكررة على المحافظة الوسطة، وما زال الاحتلا الإسرائيلي يقصف منطقة رفح الفلسطينية التي يدعي الاحتلال أنها آمنة.

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