الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مشرفو وأخصائيو الترميم  بدار الكتب في ضيافة متحف الفن الإسلامي ومتحف الحضارة

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار خطة وزارة الثقافة للتواصل الفعال مع المؤسسات المعنية بصون التراث الثقافي، نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع  الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، وأحمد صيام مدير عام متحف الفن الإسلامي، برنامج زيارات علمية  لمشرفي وأخصائيي معامل الترميم بمركز الترميم والصيانة والميكروفيلم، بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، لمراكز الترميم في كل من متحف الفن الإسلامي، ومتحف الحضارة على التوالي خلال يومي ٥ و٦ مارس الجاري للوقوف على أساليب الترميم المتبعة وأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة فى ترميم المواد العضوية.

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تفاصيل مدينة الأحلام بالمتحف القومي للحضارة المصرية

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معرض الكتاب يتناول "ذاكرة الحضارة" ويسلط الضوء على المتحف القومي للحضارة

 وقد لاقت مبادرة دار الكتب والوثائق استحسان المؤسسات المضيفة، ونتج عن هذه الزيارات بحث أوجه تبادل الخبرات العلمية، وتنظيم ورش عمل مشتركة فى مجالات الترميم والصيانة والمعالجة في المستقبل القريب.  

جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق القومية لديها عدة مراكز ترميم متميزة منها مركز ترميم الكتب والمخطوطات، ومركز ترميم الوثائق بمقر الدار بكورنيش النيل، بالإضافة إلى مركز الترميم بدار الكتب بباب الخلق. ويعمل بتلك المراكز عدد من الخبراء المتميزين تحت إشراف لجان علمية بعضوية عدد من الأكاديميين الكبار.

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الجريدة الورقية