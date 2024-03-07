تدريب ميداني لطلاب الخدمة الإجتماعية بمركز شباب ناصر

نفذ مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التدريبات الخاصة بطلاب الخدمة الاجتماعية، والتي تم تنفيذها على مدار يومين اسبوعيا.

وتم تدريب الطلاب على أنشطة وبرامج الهيئة والبرامج والأنشطة المنفذة، والتعرف على كل الإجراءات الإدارية المتبعة، وكيفية إعداد سجلات النشاط، وتقارير الإنجاز، وكيفية الاعداد لإجتماع مجلس الإدارة، وكذلك الأعمال التى تفيد الطلاب لاكتسابهم الخبرة والمهارات الإدارية داخل المنشأت الشبابية والرياضية .

يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ومعاهد الخدمة الاجتماعية، والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى داخل المحافظة لتنمية وخدمة المجتمع، والارتقاء بالعملية التعليمية، وإعداد الطلاب وتأهيلهم علميا وعمليا للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ .

ويشمل التدريب الميداني للطلاب مجال رعاية الشباب والذي يشمل «خدمة الفرد، وخدمة الجماعة، وتنظيم المجتمع»، ويهدف التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية إلى تزويد الطلاب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية، وذلك من خلال مساعدتهم على ترجمة الأساليب النظرية التي يحصلون عليها إلى أساليب تطبيقية تساهم في حل مشكلات المستهدفين.