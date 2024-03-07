موعد مباراة الشباب والفيحاء في دوري روشن السعودي اليوم

يستعد فريق الشباب السعودي لخوض مباراة قوية اليوم الخميس، أمام نادي الفيحاء والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والفيحاء في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل مباريات الدوري السعودي على مجموعة قنوات السعودية الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.

ترتيب الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

يخوض فريق الفيحاء مباراة اليوم وهو في المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعهم من 22 مباراة، تفوق في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 8 مباريات.

بينما يدخل الشباب المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، من 22 مباراة، تفوق في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 9 مباريات.