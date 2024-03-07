الخميس 07 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الشباب والفيحاء في دوري روشن السعودي اليوم

الشباب السعودي
الشباب السعودي

يستعد فريق الشباب السعودي لخوض مباراة قوية اليوم الخميس، أمام نادي الفيحاء والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

 

موعد مباراة الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والفيحاء في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل مباريات الدوري السعودي على مجموعة قنوات السعودية الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.

 

ترتيب الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

يخوض فريق الفيحاء مباراة اليوم وهو في المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعهم من 22 مباراة، تفوق في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 8 مباريات.

بينما يدخل الشباب المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، من 22 مباراة، تفوق في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 9 مباريات.

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