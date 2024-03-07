طارق حامد يقود تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة الوحدة

يلتقي فريق ضمك المحترف ضمن صفوفه المصري طارق حامد، مع نظيره الوحدة اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل ضمك المتوقع لمواجهة الوحدة

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: سنوسي هوساوي - عبدالقادر بدران - نور الرشيدي - ضاري العنزي.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو - أنتوليتش - طارق حامد.

خط الهجوم: نكونو - عبدالعزيز الشهراني - عبدالعزيز البيشي.

ترتيب ضمك والوحدة في دوري روشن

يحتل ضمك المركز السادس برصيد 31 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في مثلهم.

بينما يحتل الوحدة المركز العاشر، برصيد 27 نقطة من 22 مباراة تفوق في 8 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وهزم في 11 مباراة.