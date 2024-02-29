الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة

الحالة المرورية بالقاهرة
الحالة المرورية بالقاهرة

شهدت شوارع القاهرة والميادين اليوم الخميس انسياب مروري كما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بالشوارع الرئيسية وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور  لتسهيل وصول المواطنين.


وشهد نفق الأزهر انتظاما في الحركة المرورية كثافات مرورية متحركة  في الاتجاهين، ظهرت سيولة مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب لـ اوتستراد والتجمع.

كما شهد  ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد هناك كثافات مرورية نسبية.

وأشارت إلى وجود انسياب مروري  أعلى كوبري الجامعة، وفي محور صفط اللبن، فإنه يشهد سيولة مرورية للقادم من أكتوبر والمتجه إلى منطقة المهندسين ووسط البلد، والطريق الدائري مغلق والحركة إجباري من محور حازم حسن ومنه إلى المحور.

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية منذر رياحنة في مسلسل "المعلم"

نقابة الفلاحين : انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق

بدء التداول على سهم ستي لاب بالبورصة

صحة إثبات مقولة "إذا بليتم فاستتروا" عن النبي محمد
الجريدة الورقية