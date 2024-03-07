تربية الإسكندرية تنظم الملتقى الحواري الوطني "ما بين الوقاية والعلاج"

نظمت كلية التربية بجامع الإسكندرية، الملتقى الحوارى الوطني الذى عقد تحت عنوان "ما بين الوقاية والعلاج " بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي" حاضر الملتقي الدكتور عمرو عثمان مُساعد أول وزير التضامن الاجتماعي ومدير مكافحة صندوق الإدمان والتعاطي، وذلك بمدرج (1) بمقر الكلية.

وذلك فى إطار التعاون بين كلية التربية جامعة الاسكندرية وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، أن الندوة شارك فيها أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية من كافة المستويات، وتخللها تفاعلات ومشاركات فاعلة من السادة الحضور، وضيوف الملتقى وعلى رأسهم مشاركة الدكتور محمد زهدي مدير عام مستشفي المعمورة للطب النفسي، وتم خلال الملتقى الرد على جميع تساؤلات واستفسارات طلاب الكلية.