نتنياهو يتلقى وثيقة سرية بشأن حرب محتملة في رمضان

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وثيقة سرية من الاستخبارات العسكرية "أمان" تقضي باحتمال نشوب حرب دينية في شهر رمضان.

وذكرت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجنرال أهارون خاليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" قد حذر في وثيقة سرية الحكومة الإسرائيلية من إمكانية اندلاع حرب دينية في شهر رمضان المقبل، تبدأ بتصعيد كبير في الأراضي الفلسطينية ويمتد لعدة جبهات ثم يتحول لحرب إقليمية.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هذا التحذير كان السر الكبير وراء قرار نتنياهو بعدم فرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل الإسرائيلي للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأفادت القناة بأن تصريحات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد تثير بدورها حفيظة المسلمين حول العالم، ويمكن أن تدفع إلى حرب دينية، وهو ما جعل رئيس الوزراء نتنياهو يرفض تصريحات بن غفير، كما أن هناك إمكانية لتحقيق تهديدات متزايدة وغير عادية من جميع الجبهات على إسرائيل، يمكنها تشكيل محور تنسيق بين الفلسطينيين لمعاودة الهجوم على إسرائيل.