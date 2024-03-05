محلل فسطيني: كل الأطراف تسعى للوصول لهدنة في غزة باستثناء نتنياهو (فيديو)

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلاقات السياسية بجامعة القدس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواصل هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر؛ لبحث سبل الوصول لهدنة في غزة.

و اضاف أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "أون"، أن كل الأطراف ترغب في الوصول إلى هدنة إنسانية في غزة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تلعب دورا مهما في الضغط على كافة الأطراف للوصول للتهدئة.

رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي هو من يعرقل الوصول للهدنة

وأشار إلى أن نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي هو من يعرقل الوصول للهدنة، مؤكدا أنه على الرغم من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من كبار السن والمجندات؛ تم الإفراج عن 404 أسرى فلسطينيين فقط.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قطاع غزة، يشهد كارثة إنسانية وصلت إلى موت الأطفال جوعًا.

وشدد شكري خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، على أنه لابد أن نتعامل بجدية ومصداقية أعلى ومواجهة هذا التحدي، بما يتفق مع قواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نحتمل مزيدًا من المعاناة والآلام المترتبة على الوضع الإنساني، والقتل المستمر في قطاع غزة.لقاء اليوم مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وبحث الأوضاع في قطاع غزة، كان مفيدًا وتم الاستماع لما وضعته من خطط لزيادة إدخال المساعدات في قطاع غزة