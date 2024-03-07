وفد هيئة الدواء يلتقي وكيل وزارة الصحة الكينية لشئون الخدمات الطبية

على هامش أعمال اللجنة المصرية - الكينية المشتركة بنيروبي

علي هامش مشاركة هيئة الدواء المصرية بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة والمنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، التقى الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، بهاري كيماتي، وكيل وزارة الصحة الكينية لشئون الخدمات الطبية، وبحضور الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي، و وزير مفوض مصطفي سعد، نائب رئيس البعثة المصرية بسفارة جمهورية مصر العربية لدي كينيا، وكذا ممثلي مجلس الصيدلة والسموم الكيني وهيئة الامدادات الطبية الكينية.

تناول الاجتماع بحث سبل التعاون الثنائي مع الجانب الكيني فيما يخص القطاع الدوائي؛ حيث أبدي الجانب الكيني رغبته في الاستفادة من الخبرات التنظيمية المصرية، وذلك من خلال أنشطة دعم وتنمية القدرات كورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، كما تم الاتفاق علي تدشين فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ موضوعات الثنائي، الذي يتضمن توقيع مذكرة للتفاهم بين الجانبين المصري والكيني. تناول الاجتماع أيضا مناقشة كيفية تعزيز نفاذ المستحضرات الطبية المصرية لكينيا؛ تلبية لاحتياجات السوق الدوائي الكيني، وكذا إمكانية استثمار شركات الدواء المصرية في السوق الكيني لتوطين الصناعة الدوائية هناك.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، والتأكيد على قوة العلاقات المصرية الكينية، وكذا تعزيز دورها القاري في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية، وتيسير نفاذية الدواء المصري بالأسواق الإفريقية.