جنوب أفريقيا تطالب المحكمة الدولية بإجراءات طارئة ضد إسرائيل

عادت جنوب إفريقيا للتأكيد على موقفها للوقوف مع فلسطين وشعبها والذي سيذكره لها التاريخ الإنساني، حيث دعت من جديد محكمة العدل الدولية إلى فرض إجراءات طارئة جديدة على الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاشم بسبب حرب التجويع المفروضة على أهل قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الاحتلال سبب حرب التجويع واسعة النطاق تحدث نتيجة عدوان قواتها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واضطرت جنوب إفريقيا للعودة إلى المحكمة الدولية في ضوء الحقائق الجديدة وتغيرات الوضع في غزة، وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق خلال العدوان المتواصل، موضحة أن طلبها قد يكون الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية ضد الكيان الإسرائيلي، بعد أن قدمت في 13 فبراير الماضي طلبا عاجلا إلى المحكمة للنظر في قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في رفح.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر الماضي دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

يذكر أن هناك مصادر طبية فلسطينية كشفت عن ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدا في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة نتيجة المجاعة دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.