ضبط تاجر تمويني يبيع السكر المدعم بالسوق السوداء في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، حملاتها التموينية المكثفة علي الأسواق بقري ومدن المحافظة ، تحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط طن سكر لدي تاجر تمويني والمخصص بيعه بالبطاقات التموينية يقوم ببيعه بمبلغ 60 جنيهاً للكيس الواحد علمًا بأن السعر الرسمي المدون عليه هو 27 جنيه، حيث تم مصادرة الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.