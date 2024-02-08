تموين الغربية تضبط 12 طن بقوليات لحجبها وبيعها بالسوق السوداء

داهم رجال التموين بالغربية عددا من المحال التجاريه بمركز ومدينة السنطة، تنفيذا للقيادة السياسية وتحت إشراف المهندس محمد هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وذلك لتفقد الحالة التموينيه بدائرة المركز ومحاربة جشع التجار ومنع احتكار السلع الغذائية وحجبها عن التداول.



وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجه حفظ مواد غذائية والتحفظ على كميه وقدرها { عشرة}طن من السلع الغذائية بمختلف الانواع نشا عصائر بقوليات بداخل الثلاجه بغرض حجبها عن التداول مستغلاً غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب من وراء ذلك.

وتم ضبط{أثنى عشر }طن من البقوليات والسلع الغذائية بداخل أحدى المخازن الغير معلن عنها بغرض حجبها عن التداول. بغرض الغلاء وتحقيق مكاسب من وراء ذلك و ضبط { خمسة وعشرون }طن سمسم بداخل أحدى الشركات مجهول المصدر وتم ضبط {ثلاثون} طن شكائر اسمنت مواد بناء بدون فواتير بداخل أحدى المحاجر الغير مرخصة وتم ضبط { اربعة } طن علف حيوانى مجهول المصدر بداخل مدشه اعلاف

إجمالى المضبوطات {81} طن واحد وثمانون طن سلع غذائية ومواد البناء وعلف حيوانى .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.