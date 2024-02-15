تموين القنطرة غرب تضبط نصف طن مكرونة وزيت تمويني قبل طرحها بالأسواق

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث التموين ومراكز الشرطة بمراكز و مدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

واسفرت جهود إدارة تموين القنطرة غرب بالتعاون مع مباحث التموين ومركز شرطة القنطرة غرب، من ضبط كمية تقدر بـ ٥٥٢ زجاجة زيت تمويني، ٤٣٢ زجاجة زيت حر، ١١ شيكارة أرز، ٩ صفائح سمن، نصف طن مكرونة، و٥٨٤ كيس مسحوق بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بجانب ضبط أحد محلات السوبر ماركت لامتناعه عن بيع السجائر للمواطنين، وتم التحفظ على ١٥٧ علبة سجائر أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالإضافة إلى ضبط أحد مستودعات الدقيق وبحوزته ٢٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم مفتوحة، بهدف الاستيلاء عليها وتفريغها فى شكائر أخرى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي مجال الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير ٧ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ١ محضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ١ محضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ١ محضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ١ محضر سلع مجهولة المصدر، ٨ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٩ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١٩ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ١٣ محضر لعدم إعطاء بون صرف للخبز، ٢٩ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.



