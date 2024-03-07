طقس شتوي دافئ بقري ومدن البحيرة

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الخميس الموافق السابع من شهر مارس 2024 ، طقس شتوي دافئ ، حيث تبلغ درجة الحرارة 22درجة مئوية ، ونسبة الرطوبة 55% ، مع رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 17إلي 19كم/ ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية مثل مركز بدر والنوبارية ووادي النطرون ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ، أثناء قيادتهم للسيارات ، في طريق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون / العلمين ، بالإضافة إلي الطرق الفرعية.

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر ، لبدء عملهم في صيد الأسماك في مياة البحر المتوسط ، سوا في رحلات الصيد اليومية ، أو الرحلات الطويلة التي تستغرق أسبوع .