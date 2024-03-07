الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس شتوي دافئ بقري ومدن البحيرة

طقس دافئ
طقس دافئ

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الخميس الموافق  السابع من شهر مارس 2024 ، طقس شتوي دافئ ، حيث تبلغ درجة الحرارة 22درجة مئوية ، ونسبة الرطوبة 55% ، مع رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 17إلي 19كم/ ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة  خاصة في المناطق الصحراوية مثل مركز بدر والنوبارية ووادي النطرون ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين ، أثناء قيادتهم للسيارات ، في طريق الأسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون / العلمين ، بالإضافة إلي الطرق الفرعية.

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، منذ الصباح الباكر ، لبدء عملهم في صيد الأسماك في مياة البحر المتوسط ، سوا في رحلات الصيد اليومية ، أو الرحلات الطويلة التي تستغرق أسبوع .

 

 

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