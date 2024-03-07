صور.. رئيس جهاز مدينة العبور يفتتح معرض “أهلا رمضان”

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، قام اليوم الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة يرافقه عددًا من رموز المحافظة، وممثلو العمل المجتمعي بالمدينة ولفيف من قيادات الجهاز، بالافتتاح الرسمي لمعرض “أهلا رمضان ” بالتنسيق بين المبادرات الحكومية والتنموية والمستثميرين بالمدينة.



ويقام المعرض بمبنى الحضانة بمنطقة الحرية لعرض كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والأسماك بأسعار مخفضة، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك



كما شدد رئيس الجهاز بضرورة وجود قائمة أسعار ارشادية للسلع والمواد الغذائية للمواطنين.

كما أكد علي حرصه الدائم على توفير كافة الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية للساده المواطنين.