النادي الثقافي لشباب القليوبية ينظم ندوة حول تصحيح المفاهيم الدينية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية (إدارة الشباب) ندوة توعوية حول “تصحيح المفاهيم الدينية” وذلك ضمن خطة النادي الثقافي شهر مارس ٢٠٢٤بمقر النادي بمركز شباب عزيز وبدوي ببنها.

قام بتغطية موضوع الندوة فضيلة الشيخ محمد إمام رئيس قسم الإرشاد الديني والثقافي بمديرية أوقاف القليوبية ، والتي تناولت تصحيح بعض المفاهيم حول الصبر وأهميته وعرض بعض نماذج من صبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم والدروس المستفادة من هذه المواقف ، كما تناولت الندوة استقبال شهر رمضان المبارك وعرض بعض الاحكام الفقهية الخاصة بالصيام .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أهمية تناول موضوعات النادي الثقافي وخطة وزارة الشباب لنشر الوعي الديني والثقافي وتصحيح المفاهيم الخاطئة برؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بالنشء والشباب وتأهيل الشباب للنهوض بالمجتمع وفقا لرؤية مصر وتوجيهات الجمهورية الجديدة .