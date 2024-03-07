مجلس النواب الأمريكي يصوت على تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.. تفاصيل

وافق مجلس النواب الأمريكي على الحزمة التوافقية المكونة من 6 مشاريع قوانين للتمويل الحكومي، حيث صوت المجلس، الذي يقوده الجمهوريون، على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، اعتبارًا من نهاية الأسبوع.

ووفقًا لما نقلته قناة “الحرة” الفضائية اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من 6 مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوب، مشيرة إلى أن التصويت يأتي عشية خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن حالة الاتحاد إذ يعد الرئيس الديمقراطي لخطاب يتطرق لمختلف الجوانب.

فيما يسعى بايدن للفوز بولاية ثانية في مواجهة خصمه الجمهوري دونالد ترامب، ولا تغطي تلك المشاريع إلا أقل من ثلث الإنفاق الإجمالي التقديري وتركت الأجزاء الأكثر جدلية لمشروع قانون ثان سيتعين بأن يطرح أمام بايدن بحلول 22 مارس الجاري.

ويحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، السيطرة على أغلبية ضئيلة والموازنة بين مطالب المحافظين المتشددين في مجلس النواب والشخصيات الأكثر اعتدالا في مجلس الشيوخ.

ويتضمن الاتفاق إجراءات خفض تمويل بما بين 6 و10 % لوكالات تنظيمية وأخرى لإنفاذ القانون تشمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة حماية البيئة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.