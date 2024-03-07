فيلق القدس: المعركة الأخيرة في غزة أثبتت أنه لا يمكن تجاهل المقاومة

كشف قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قآني، أن "المعركة الأخيرة في غزة، أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل جبهة المقاومة".

وقال قآني، في اجتماع مجلس خبراء القيادة في إيران، إن "جبهة المقاومة هي مجموعة مترابطة ولها قدرات كثيرة، ولم تستخدم كامل قدراتها بعد"، مشيرا إلى أن "كيان الاحتلال يقوم بتضخيم نجاحاته عبر وسائل الإعلام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "إسرائيل لم تحقق سوى انتصار كبير واحد في هذه الحرب، وهو أنه قُتل نحو 40 ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال"، متابعا: "هذا في حين أن الشباب الفلسطيني تمكن من الحفاظ على أرضه وكرامته وجعل إسرائيل عاجزة من خلال مقاومته".

أوضح قآني، بالقول: "اليوم، اتخذت جبهة المقاومة، وخاصة قوات حماس، حالة هجومية في عملية طوفان الأقصى، ارتكازا على إيمانها وعلى ما تملكه من الاسلحة، وتحدت الجيش الإسرائيلي ببطولة".