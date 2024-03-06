المقاومة الفسطينية تشترط: فيتو إطلاق الأسرى مرفوض

طلبت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عدم اعتراض إسرائيل على الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سكان القدس الشرقية‏.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن حركة حماس طالبت بعدم فرض إسرائيل إي "فيتو" على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من "عرب 48" وسكان من القدس الشرقية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها، بأنها "ستواصل التفاوض عبر الأخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، يحقق مطالب شعبنا ومصالحه".

وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا"، متهمة إسرائيل بـ"التهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني".