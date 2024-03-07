خرج ولم يعد.. اختفاء شاب في ظروف غامضة بالمنيا

يعيش أهالي قرية بني خالد إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا على صفيح ساخن، وفي حالة من القلق والتوتر، بحثا عن الشاب عبد الله عزام، والذي خرج يوم الإثنين ٢٦ فبراير الماضى، أي منذ ثمانية أيام تقريبا.

خرج عبدالله عزام ، والبالغ من العمر ٢٩ عاما ، والمتزوج ولديه طفلتان، ويعمل نجارا بورشته الخاصة من قرية بنى خالد إحدى مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، أسرة عبد الله وأهالي القرية يبحثون في مجموعات بكافة الأماكن والقرى المجاورة ، حيث خرج عبدالله عقب تلقيه اتصال تليفونى مستقلا دراجته البخارية ( موتوسيكل ) ، وكان ذلك فى حوالى الثانية عشر مساءا ، كما يروى اهل قريته ، ولم يرجع عبدالله حتى الآن.

جدير بالذكر، ان والدة عبدالله وزوجته، قامتا بتحرير محضر غياب لــ( عبدالله ) فى مركز شرطة مغاغة ، وتابع الأهالي حركة خروج عبد الله عزام من خلال كاميرات التصوير، وفى المناطق التى يظنون انها كانت آخر مكان تواجد به عبدالله ، وعثروا خلال عمليات البحث على حذاء عبد الله (الشبشب ) والذى كان يلبسه عبدالله اثناء خروجه، وحتى الآن يواصل الأهالي عمليات البحث عن عبد الله عزام.

وكان اللواء مدير أمن المنيا ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، يفيد بغياب الشاب عبد الله عزام منذ عدة أيام ولم يعد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، هذا وتجري رجالات البحث الجنائي بمركز شرطة مغاغة، عمليات بحث وتحري مكثفة، لكشف غموض وملابسات الواقعة .