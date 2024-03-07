مؤشر الأسهم الرئيسي في أوروبا يغلق على ارتفاع

بفضل أسهم التكنولوجيا والقطاع المالي

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في أوروبا اليوم عند أعلى مستوى له على الإطلاق بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا والقطاع المالي وبعد استيعاب السوق تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل يوم من قرار المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 بالمائة، كما ارتفع المؤشر (فوتسي إم.بي.آي) الإيطالي إلى مستوى غير مسبوق.

وحقق مؤشر ستوكس 600 ارتفاعا غير مسبوق هذا العام واقترب من مستوى 500 نقطة، مستفيدا من اندفاع المستثمرين نحو أسهم التكنولوجيا وسط هوس الذكاء الاصطناعي، وموسم أرباح قوي وثقة السوق بتخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة.

وتستعد الأسواق أيضا لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يترك البنك أسعار الفائدة عند مستوى قياسي يبلغ أربعة بالمائة.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 1.4 بالمائة متتبعة مكاسب نظيراتها الأمريكية، بينما صعدت أسهم الشركات المالية 1.0 بالمائة، مع صعود سهم مجموعة بورصات لندن 2.3 بالمائة .

وقفز سهم شركة الاستثمار المباشر السويدية (إي.كيو.تي) 8.3 بالمائة.

وقفز سهم شركة إعادة التأمين الفرنسية سكور 8.2 بالمائة بعد نتائج قوية لعام 2023.

وانخفض سهم شركة الخدمات اللوجستية الألمانية العملاقة (دي.إتش.إل) بنسبة 6.3 بالمائة بسبب توقعات ضعف الطلب في النصف الأول من هذا العام.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أمس الثلاثاء أن 51 بالمائة من الشركات التي أعلنت نتائج الربع الرابع من بين تلك المدرجة على المؤشر ستوكس 600 تجاوزت التوقعات. وهو أقل من المعدل المسجل بنحو 54 بالمائة .

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر يناير كانون الثاني انخفضت 1.0 بالمائة على أساس سنوي، وهو معدل أقل