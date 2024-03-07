حلمي طولان: من الصعب الحكم على جوميز ومباراة الأهلي صعبة بسبب الاستقرار

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن مباراة القمة بين الفريقين لا تستطيع أن تتوقع الفائز باللقب، ولكن الجميع يتأهب لمشاهدة المباراة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" من الصعب الآن أن أحكم على جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك لأنه مازال جديد علي الفريق، ولكن نستطيع أن يظهر لنا أفكاره فقط".

وأضاف:" مباراة النادي الأهلي صعبة على الزمالك بسبب إستقرار الفريق مع مارسيل كولر خلال السنوات الأخيرة".

وتابع:" من الصعب توقع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وأنا أرى أيضًا أن هذا اللقاء يمكنه أن يقدم نجوم للكرة المصرية، وإمام عاشور وعبد الله السعيد يمكنهم أن يظهروا بصورة مميزة بجانب زيزو".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، في تمام الساعة السابع والنصف مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.