مقتل 5 أشخاص في هجوم صاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني

قال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك، إن 5 أشخاص قُتلوا إثر وقوع هجوم صاروخي استهدف مرافق بنى تحتية في ميناء أوديسا.

وأضاف المتحدث الأوكراني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “يوكراين فورم”، قائلًا:"يمكننا أن نؤكد أن الروس شنوا ضربة على البنية التحتية لموانئ مدينة أوديسا أدت لمقتل 5 أشخاص، وهناك أيضا عدة جرحى نتيجة الضربة".

ووفقاً لبليتنتشوك، فإن التحقيق مستمر في الوقت الحالي بشأن هذه الضربة، حيث سيتم تقديم تفاصيل حول الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للميناء والعدد الدقيق للضحايا في وقت لاحق.

يذكر أن الجيش الروسي قد هاجم أوديسا في وقت مبكر من اليوم، وخلال اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، كان قد سُمع دوى انفجار في ميناء أوديسا.