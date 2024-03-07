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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب توتنهام السابق : الكرة السعودية مازالت بعيدة عن العالمية

فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي

تحدث هاري ريدناب المدير الفني السابق لتوتنهام وبورتسموث في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي صباح اليوم الخميس عن مسيرة أليكس فيرجسون التدريبية مع مانشستر يونايتد ورحيل يورجن كلوب عن ليفربول بختام الموسم الجاري.

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وقال خلال تصريحاته .. 
- أليكس فيرجسون كان معه جيل رائع في مانشستر يونايتد، كل عام كان يُخرج لنا لاعبا رائعا، فيرجسون هو المدير الفني الأبرز.

- رحيل يورجن كلوب عن ليفربول؟ سيتأثر بالطبع ليفربول حيث أن كلوب مدير فني رائع ويملك شخصية رائعة وهو المدرب المناسب في ليفربول.

- أفضل لاعب في بريميرليج حاليا هو فيل فودين، فهو لاعب مذهل.

- المنافسة بين الدوري الإنجليزي والسعودي؟ السعودية مازالت بعيدة جدا عن العالمية والمنافسة مع الدوري الإنجليزي يمكنك أن ترى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والأجواء في إنجلترا لا يمكنك أن ترى مثل تلك الأجواء في السعودية هذا مستحيل.

- أتوقع تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي، الثنائي يملك لاعبين مميزين السيتي يبدو الأقوى لكن من الصعب أن تهزم ليفربول على ملعبه لذلك سيتعادل الفريقان. 

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