فاروق جعفر: الأهلي صاحب أفضلية على الزمالك قبل نهائي كأس مصر لهذا السبب

قال فاروق جعفر نجم كرة القدم المصرية السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر ستكون قوية للغاية بين الفريقين بسبب الدوافع الكبيرة التي يمتلكها الفريقين.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" الأهلي لديه أفضلية بالطبع ولكن بسبب الانسجام وحالة الاستقرار فقط ولكن تظل مباراة بدون حسابات".

وأضاف:" نهائي كأس مصر لا يمكن توقعه، واتمنى أن تكون مباراة القمة وجهة مشرفة للكرة المصرية والعربية".

وتابع:" مباراة الأهلي والزمالك دائمًا ما تشهد مولد نجم جديد، ومن الصعب الحكم على جوميز في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.