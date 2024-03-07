وائل بدر: ديماركو "قطعة الشطرنج" في فريق السلة بالزمالك .. وسر رسالة "السبورة

أشاد وائل بدر المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك بلاعبي فريقه بعد الفوز على الأهلي 110-99 في دوري السوبر.

وقال بدر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "لاعبو الزمالك الرجال وأهدي الفوز إلى الجماهير ومجلس إدارة النادي، الفوز على الأهلي مهم وسننافس على لقب دوري السوبر".

وأضاف: "ديماركو ساعد لاعبي الزمالك على الإجادة وكان بمثابة قطعة الشطرنج ..اختيار محترف في منتصف الموسم كان أمر صعب.. وأشكر طارق السعيد على مجهوده في ضم ديماركو.. قمنا بضم ديماركو وقيده في قائمة الزمالك قبل مباراة سموحة وشارك فورًا في اللقاء، كان في حالة جاهزية فنية قبل ضمه وتناسب مع المعايير التي وضعها الناددي في ضم محترف أجنبي".

وتابع: "الفريق بالكامل كانوا رجالًا في كل المناسبات.. وقلت لهم لن نبخل بنقطة عرق واحدة في أرض الملعب، أخذت عهد على نفسي بأن يمتلك كل لاعبي الزمالك قدرات دفاعية متساوية.. والفوز على الأهلي خطوة ضمن مشوار طويل.. ونستعد الأن لمواجهة الجزيرة".

وأردف: "ما كان ينقصنا هو أن نثق في أنفسنا وقدرتنا على تحقيق الفوز.. قلت للاعبي الزمالك فور تولي المسئولية.. جئت إلى هنا لأنتصر بكم.. الزمالك أفضل فريق يدافع بين كل فرق الدوري..ذاكرنا الأهلي جيدًا في المحاضرة الفنية".

واستفاض وائل بدر: "لأول مرة قبل مواجهة الأهلي لم أتحدث مع اللاعبين في الفنيات.. تركيزي كان على العامل النفسي.. كتبت على "سبورة المباراة" قبل مواجهة الأهلي ألعبوا بثقة ولم أشرح بها أي أمور فنية".

وأتم : "نعمل على بناء الفريق والنزول بمعدل الأعمار.. نهدف العودة إلى منصات التتويج في الفترة الحالية".