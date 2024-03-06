محافظ جنوب سيناء يجتمع مع ممثلي كبري شركات السياحية العالمية

عقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عدة لقاءات مع ممثلي كبري الشركات السياحية العالمية لتنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، جاء ذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني لبورصة برلين السياحية والقى محافظ جنوب سيناء الضوء علي عناصر الجذب السياحي لشرم الشيخ.

واشار خلال اللقاء لتتويج مدينة شرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية عالمية آمنة والذي جاء تتويجا للجهود المبذولة على أرض محافظة جنوب سيناء.

وأضاف ان اختياره شخصية العام 2024 يعطي دافعا أكبر للجهد والعمل الدؤوب من أجل ازدهار مدينة السلام شرم الشيخ لتصبح قبلة السياحة العربية والعالمية مؤكدا أنه يهدي مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري والاهتمام بالسياحة المصرية.

الجدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ فازت بالجائزة الذهبية لأفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم من الاتحاد الإفريقي الآسيوي وتم اختيار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قائدًا للتنمية المستدامة على مستوى العالم وشخصية العام 2024 بعد منافسة مع خمس مدن عالمية.

وعقب اللقاء قام محافظ جنوب سيناء بمتابعة أعمال الترويج السياحي للمنشآت السياحية المصرية عامة وجنوب سيناء خاصة بالجناح المصري في اليوم الثاني لفعاليات بورصة برلين السياحية، بحضور لفيف من كبار رجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ منهم ناصر عبد اللطيف وكامل أبو علي وحسام الشاعر وهشام على وحامد الشيتى وتامر مكرم و عصمت ناثان واحمد الوصيف ومحمد الحجرى وعنان الجلالى وعمرو إسماعيل ونادر هشام على واخرون.

كما ان مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في بورصة برلين السياحية ، بجناح مساحته 1178 م2، وذلك خلال فعاليات البورصة التي تستمر خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين، ويضم الجناح المصري 96 عارض يمثلون 51 منشأة فندقية، و 41 شركة سياحية، و4 شركات طيران واشاد محافظ جنوب سيناء خلال التفقد بحسن التنظيم وعدد العارضين وأسلوب العرض والترويج .

وقد جاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني، يوجد على جدرانه شاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية المختلفة للوجهات السياحية المصرية، ويتوسط الجناح مسلة فرعونية عليها نقوش بالكتابة الهيروغليفية.

وينقسم الجناح إلى جزئيين، الأول مدخل عبارة عن بهو، المبنى الرئيسي يظهر عليه الطابع المعماري للمتحف المصري الكبير في كثير من تفاصيله الفنية، ويحتوي المبنى الرئيسي على دور أرضي به منطقة مخصصة للحرف اليدوية المصرية مثل التطريز والخيامية والمشغولات النحاسية، بالإضافة إلى مكان مخصص على شكل تصميم البيوت النوبية يتم فيه تقديم المأكولات المصرية المختلفة والمشروبات التراثية التي تتميز بها أسوان والنوبة، بينما يحتوي الدور العلوي على أماكن قاعات مخصصة للاجتماعات.

أما الجزء الثاني فهو مخصص للعارضين من شركات السياحية والفنادق وشركات الطيران، ويوجد به مكتب للاستعلامات، وكذلك أماكن مخصصة لعرض الأفلام الترويجية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، وشاشات تبرز الوجهات السياحية المختلفة في مصر مثل القاهرة، الأقصر، أسوان، شرم الشيخ، والغردقة. كما يتم عرض أفلام وثائقية عن المأكولات المصرية، والمتحف المصري الكبير.

ويوجد أيضاً شاشة عرض على أرضية مدخل الجناح على هيئة خرطوش، ومن أبرز الأنشطة التي تتواجد بالجناح عازفة الهارب، وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الثاني لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.