فودة يلتقي رئيس غرفة السياحة العمانية للترويج السياحي بشرم الشيخ

أجرى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، زيارة لأجنحة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والتقى برئيس غرفة السياحة العمانية في اطار الترويج لمدينة شرم الشيخ، جاء ذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني لبورصة برلين السياحية وألقى محافظ جنوب سيناء الضوء علي عناصر الجذب السياحي لشرم الشيخ.

وتناولت الزيارة التعريف بالمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ خاصة وجنوب سيناء، كما تناول اللقاء سبل تنشيط السياحة العربية لمدينة شرم الشيخ.

مشيرا الي تتويج مدينة شرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية عالمية آمنة والذي جاء تتويجا للجهود المبذولة على أرض محافظة جنوب سيناء.

كما أضاف المحافظ ان اختياره شخصية العام 2024 يعطي دافعا أكبر للجهد والعمل الدؤوب من أجل ازدهار مدينة السلام شرم الشيخ لتصبح قبلة السياحة العربية والعالمية، مؤكدا أنه يهدي مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري والاهتمام بالسياحة المصرية.

الجدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ فازت بالجائزة الذهبية لأفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم من الاتحاد الإفريقي الآسيوي وتم اختيار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قائدًا للتنمية المستدامة على مستوى العالم وشخصية العام 2024 بعد منافسة مع خمس مدن عالمية.