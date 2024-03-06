محافظ جنوب سيناء يتفقد جناح مصر للطيران ببورصة برلين السياحية

في اليوم الثاني لفعاليات بورصة برلين السياحية وعلي هامش الفعاليات - قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتفقد جناح شركة مصر للطيران وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الشركة، كما أثنى علي الخدمات التي تقدمها الشركة للسائحين.

والجدير بالذكر ان مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في بورصة برلين السياحية ، بجناح مساحته 1178 م2، وذلك خلال فعاليات البورصة التي تستمر خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

ويضم الجناح المصري 96 عارض يمثلون 51 منشأة فندقية، و 41 شركة سياحية، و4 شركات طيران واشاد محافظ جنوب سيناء خلال التفقد بحسن التنظيم وعدد العارضين وأسلوب العرض والترويج .

وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الثاني لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.