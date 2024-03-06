ندوة بشمال سيناء بعنوان "التحلي بالأخلاق وأثرها على المجتمع"

أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية الصحة بشمال سيناء، إنطلاق التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء ووحدة السكان بديوان عام محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعميد أسامة الغندور السكرتير العام، وتكليف الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، والدكتور اسامه سالم مدير الطب الوقائى.

وقال إن العنف والتنمر أصبح ظاهرة منتشره ومن اهم الأمراض السلوكية في المجتمعات العصرية مشيرا انها تجربه متكرره الحدوث لاقبح معاني قانون الغاب والتي من خلالها يتم استخدام القوة والعدوانية و التخويف المتعمد.

وأشارت أماني أحمد مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، استمرار مبادرة قيم وحياة "تحدث معه"بالتعاون مع إدارة التثقيف والإعلام الصحى، وتحت رعاية اللواء اسامه احمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش في يومها الثاني بمدرسة ابوبكر الصديق الإعداديه بنين بندوة تحت عنوان التحلي بالأخلاق وأثرها على المجتع في إطار تنفيذ خطة الدولة ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مشيرة إلى الأنماط الرئيسية لظاهرة العنف كالعنف الجسدي واللفظي والإلكتروني والجنسي والي أهمية التربية والتوجيه ودور وحدة السكان بديوان عام محافظة شمال سيناء فى نشر الوعي بين ابناءنا الطلبة بخطورة تلك الظاهرة

وأكدت الدكتوره سمر الفيشاوي مدير قسم الثقافة والإعلام الصحى بالعريش، أن الطفل يرى نفسه من خلال نظرة الناس اليه وخاصة زملائه ومدرسية

وأوضحت أن جروح وأثار "العنف اللفظي" لاترى وانها أشد بكثير من العنف الجسدي فهي تعمل علي انعدام الثقة وتعطيل الطاقات الإبداعية وأوضح أشكال العنف مثل الألفاظ المسيئة والشتم والتخويف والتهديد والتعبيرات بما فيها من احتقار او استخفاف ومدي التاثير السلبى المدمر الذي يحدث للأطفال

وأشارت شيماء عبد الحليم مسئول الثقافة بمديرية الصحة، إلى أن الدراسات قد اوضحت ان اهم نتائج العنف و التنمر هي الزعر والخوف والقلق الاحباط والاكتئاب وان الدراسات الحديثة أثبتت ان هناك أضرار دائمة تبقى مدى الحياة تمثلت في جروح وندوب في الدماغ (كلية الطب جامعة هارفارد "وأكدت الدراسات ان العنف يؤثر على الذكاء والقدرة على اتخاذ القرار كذلك تخلف في تطور الاتصال بين الفصين الأيمن والأسر للدماغ كذلك التوتر العصبى وأمراض القلب وضعف الجهاز المناعي

كما تم التنويه عن السلوكيات الخاطئه التي يجب على الطلاب البعد عنها و اثرها على صحتهم العامه و ضرورة التحلي بالاخلاق والسلوكيات الحميده